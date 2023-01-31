МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банки еврозоны произвели самое масштабное ужесточение условий кредитования для компаний с долгового кризиса 2011 года. Ожидается, что эта тенденция продолжится, так как они настроены пессимистично в отношении экономики на фоне растущей стоимости финансирования. Такие результаты дал ежеквартальный опрос Европейского центрального банка, опубликованный во вторник.
Спрос на кредиты со стороны компаний и домохозяйств также упал. При этом падение спроса на ипотечные кредиты оказалось самым сильным в истории на фоне более высоких процентных ставок и снижения доверия.
Результаты этого опроса, возможно, окажутся на руку тем руководителям ЕЦБ, которые в предстоящие месяцы хотели бы повышать ставки более медленными темпами.
Из банков, опрошенных ЕЦБ, чистые 26% сказали, что они ужесточили стандарты кредитования компаний в 4-м квартале прошлого года. Это самый большой процент с 2011 года.
Условия также ужесточаются для потребительских и ипотечных кредитов, причем банки ожидают, что в текущем квартале эта тенденция продолжится.
https://1prime.ru/banks/20230131/839637933.html
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