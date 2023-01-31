МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банки еврозоны произвели самое масштабное ужесточение условий кредитования для компаний с долгового кризиса 2011 года. Ожидается, что эта тенденция продолжится, так как они настроены пессимистично в отношении экономики на фоне растущей стоимости финансирования. Такие результаты дал ежеквартальный опрос Европейского центрального банка, опубликованный во вторник. Представитель ЕЦБ не исключил нового повышения ставок после марта

Спрос на кредиты со стороны компаний и домохозяйств также упал. При этом падение спроса на ипотечные кредиты оказалось самым сильным в истории на фоне более высоких процентных ставок и снижения доверия.

Результаты этого опроса, возможно, окажутся на руку тем руководителям ЕЦБ, которые в предстоящие месяцы хотели бы повышать ставки более медленными темпами.

Из банков, опрошенных ЕЦБ, чистые 26% сказали, что они ужесточили стандарты кредитования компаний в 4-м квартале прошлого года. Это самый большой процент с 2011 года.

Условия также ужесточаются для потребительских и ипотечных кредитов, причем банки ожидают, что в текущем квартале эта тенденция продолжится.