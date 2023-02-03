Турецкая авиакомпания начала принимать оплату по российским картам
Авиаперевозчик Turkish Airlines начал принимать оплату по российским картам "Мир", Visa и Mastercard
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. На сайте турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты российскими банковскими картами, причем не только "Мир", но также Visa и Mastercard, передают "Известия".
Как сообщили в авиакомпании, операции по этим картам проводятся уже некоторое время. Отмечается, что платежи проходят не всегда. Но в случае отказа в операциях или отмены билета сразу после списания средств сумма возвращается на счет в течение двух рабочих дней.
С введением антироссийских санкций и уходом Visa и Mastercard из России в марте прошлого года карты международных платежных систем, выпущенный российскими банками, перестали действовать за рубежом, а также на иностранных сайтах. Компания Turkish Airlines тоже перестала принимать карты "Мир" в мае 2022 года.
https://1prime.ru/banks/20230203/839676564.html
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