МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. На сайте турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты российскими банковскими картами, причем не только "Мир", но также Visa и Mastercard, передают "Известия". Сбербанк пока не добавил информацию о банкоматах в Крыму на свои карты

Как сообщили в авиакомпании, операции по этим картам проводятся уже некоторое время. Отмечается, что платежи проходят не всегда. Но в случае отказа в операциях или отмены билета сразу после списания средств сумма возвращается на счет в течение двух рабочих дней.

С введением антироссийских санкций и уходом Visa и Mastercard из России в марте прошлого года карты международных платежных систем, выпущенный российскими банками, перестали действовать за рубежом, а также на иностранных сайтах. Компания Turkish Airlines тоже перестала принимать карты "Мир" в мае 2022 года.