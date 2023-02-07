МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сбербанк за 2022 год увеличил свой портфель зеленых и ESG-кредитов до 1,3 триллиона рублей, а в 2023 году планирует расширить его до 1,7 триллиона рублей, заявила на встрече с журналистами старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова. Россиянам рассказали, как правильно хранить пин-код от карты

"Наши цели на конец 2022 года были 500 миллиардов рублей, зеленый портфель, и мы закончили год с цифрой 1,3 триллиона рублей, это большое перевыполнение. И что важно… помимо средств, по предыдущим, ранее заключенным контрактам… доля новых контрактов составляет 37%, это то, что у нас возникло в 2022 году", — сообщила Завьялова.

Она добавила, что при этом Сбербанк в 2022 году запустил 18 нефинансовых ESG-сервисов, выручка от которых по итогам 2022 года составила 461 миллион рублей. Что касается розничных клиентов, что среди них за год стало в два раза больше ESG-клиентов — 15,2 миллиона. По словам Завьяловой среднестатистические клиенты, которые участвуют в зеленой повестке — это люди от 25 до 50 лет, они более активны в транзакциях, при этом их транзакции на 40% выше среднего.

"В этом году мы предполагаем нарастить портфель в области ESG-финансирования на 30%, он должен достичь 1,7 триллиона рублей", — обратила внимание Завьялова и добавила, что "Сбер" планирует в 2023 году развивать отдельное направление в области социального кредитования и реализовать финансирование социальных проектов на 100 миллиардов рублей.

Также в текущем году "Сбер" планирует и дальше работать над моделями для оценки и прогнозирования климатических физических рисков, решениями по автоматизации нефинансовой отчетности и созданием национального ESG-рейтинга регионов совместно с ВЭБ. Кроме того компания планирует увеличить количество ESG-ориентированных клиентов до 23 миллионов, запустить для розничных клиентов калькулятор углеродного следа и другие "зеленые" продукты. Также будет разрабатываться новая ESG стратегия до 2026 года, рассказала Завьялова.