МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Размер ставки по ипотеке, комфортный для россиян, не должен превышать 4%, прокомментировала РИА Новости аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. При этом другие опрошенные агентством аналитики согласились с ней во мнении, что обозримом будущем такой уровень ипотечных ставок маловероятен. Средняя ставка по ипотеке за 2022 год выросла в семи регионах России

"Вопрос об идеальной ипотечной ставке для российской экономики достаточно сложный, с точки зрения потребителей комфортная ставка не должна превышать 4%, однако с точки зрения экономики, без учета субсидирования, банки не могут размещать ресурсы по ставке выше, чем привлекают, иначе уровень их маржи будет находиться в отрицательной зоне", — сказала Богомолова.

Она отметила, что в обозримом будущем сценарий, при котором ставка по ипотеке может опуститься до уровней 2-4%, маловероятен. Ипотечные ставки зависят от ключевой ставки, а в текущей экономической ситуации предпосылок для ее резкого снижения в РФ нет. С Богомоловой соглашаются и коллеги. Так, директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина добавляет, что с текущим уровнем инфляции снижения стоимости ипотеки ниже 4% на среднесрочном горизонте ждать не приходится. Для этого ключевая ставка должна быть не выше 3%, а таких значений не было за всю историю наблюдения за показателем.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, отмечает, что ставки на уровне 2-4% можно было видеть по отдельным ипотечным программам с субсидированием от застройщиков в 2022 году. Однако устойчивые ставки на таком уровне возможны при снижении инфляции ниже 2%. Не ждет "дешевой" ипотеки в обозримой перспективе и директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, так как сохраняются более высокие ставки фондирования. При этом, по ее мнению, комфортный уровень ипотечной ставки для граждан — 5-7% с учетом страховок.

Эксперты НРА и АКРА отмечают, что в качестве исключения низкие ипотечные ставки достижимы в рамках льготных программ. "За счет льготных программ государство продолжает поддерживать строительную отрасль, однако при существенном расширении действующих программ может возникнуть риск образования "ипотечного пузыря", поэтому низкого уровня ставок для всего перечня ипотечных продуктов ожидать не приходится", — обращает внимание Богомолова.

"Ключевая ставка, устанавливаемая Банком России, регулируемая в зависимости от инфляционных ожиданий, состояния экономики и других факторов является по-прежнему ориентиром для определения оптимального уровня ипотечных ставок в экономике", — заключила аналитик банковских рейтингов НРА.