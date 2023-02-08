АЛМА-АТА, 8 фев — ПРАЙМ. Казахстанский Bereke Bank (ранее Сбербанк Казахстан) сообщил, что ожидает снятия американских санкций в марте текущего года в связи с выходом российского Сбербанка из состава его акционеров, сообщила пресс-служба банка. Юрист напомнила, когда нельзя платить банковской картой супруга

Wall Street Journal 7 февраля сообщил, что минфин США снимет санкции с бывшей казахстанской дочки Сбербанка, поскольку сейчас банк принадлежит казахстанской компании.

"Bereke Bank сообщает о том, что ожидает решения американских властей по снятию санкций уже в марте", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, банк получил информацию от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) о том, что им подана заявка в конгресс США об исключении банка из санкций. Это связано с тем, что финансовый институт сменил собственника и теперь полностью принадлежит Национальному управляющему холдингу "Байтерек", чьим акционером, в свою очередь, является правительство Казахстана.

"Все необходимые документы были поданы в соответствующие инстанции США. Решение, по нашим ожиданиям, будет принято в марте. Это значит, что банк сможет вернуться к работе с валютными операциями и возобновить корреспондентские отношения с иностранными банками", — отмечается в сообщении.

Сделка купли-продажи между Сбербанком и холдингом "Байтерек" состоялась в начале сентября 2022 года, банк сменил название на Bereke Bank. Также в сентябре новый владелец банка подал в OFAC пакет документов о снятии санкций с банка.