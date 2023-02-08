МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за отклонение в первом чтении законопроекта об увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам физических лиц в банках до 3 миллионов с 1,4 миллионов рублей. Названы три признака, что вам будет трудно накопить на старость

Заксобрание Ленинградской области, внесшее законопроект, обратило внимание, что с момента установления действующего предельного размера страхового возмещения по вкладам "произошли изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра". В частности, введенные международные санкции против РФ "оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы", указывается в пояснительной записке.

Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ, отметив, что установленный на сегодняшний день общий лимит страхового возмещения на одного вкладчика в размере 1,4 миллиона рублей "обеспечивает полную страховую защиту более 98% всех вкладчиков банков, что отвечает главной задаче функционирования системы страхования вкладов — защите интересов "массового" вкладчика".

При этом для отдельных случаев страховое возмещение по вкладам физических лиц сейчас уже установлено в повышенном размере — до 10 миллионов рублей, также напоминает кабмин.

Кроме того, страховое возмещение неразрывно связано с необходимостью обеспечения достаточности средств фонда обязательного страхования вкладов для осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая. А один из источников формирования этого фонда — средства федерального бюджета, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств РФ законопроектом не определены.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов также не поддерживают принятие законопроекта.