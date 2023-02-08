МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ВТБ снизил возраст для оформления своей кредитной карты с 21 года до 18 лет, сообщается в пресс-релизе банка. Россиянам рассказали, как правильно хранить пин-код от карты

"ВТБ меняет условия выдачи кредитной "Карты возможностей" и снижает возраст для ее оформления с 21 года до 18 лет. Теперь для ее получения достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев, требований к общему стажу работы нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оформить кредитную карту можно на базе национальной платежной системы "Мир". Выпуск и обслуживание бесплатное, по карте также действует беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет один миллион рублей. Карта предусматривает снятие наличных до 50 тысяч рублей без комиссии в течение семидневного периода, а в рамках программы лояльности также предусмотрен кешбэк от 2%.

"Мы рассчитываем, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами", — прокомментировала Анастасия Подойницына, исполняющая обязанности начальника управления "Кредитные карты" ВТБ.

Кроме того, с января для держателей кредитных карт ВТБ стала доступна беспроцентная рассрочка от трех до 12 месяцев для покупок от одной тысячи рублей, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней.