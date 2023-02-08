МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сбербанк назначил новых председателей в двух территориальных банках, Евгений Титов станет председателем Среднерусского банка, а Анатолий Песенников — Юго-Западного, сообщает пресс-служба кредитной организации. Экс-"дочка" Сбербанка в Казахстане ждет снятия санкций в марте

"Изменения в топ-менеджменте территориальных банков "Сбера": Евгений Титов возглавит команду Среднерусского банка, Анатолий Песенников — Юго-Западного банка", — говорится в сообщении.

Титов работает в команде "Сбера" с 1993 года, с 2011 по 2017 год руководил Дальневосточным банком, с 2017 года возглавлял Юго-Западный банк.

Песенников пришел в банк более 25 лет назад. Возглавлял Тверское и Краснодарское отделения, в 2015 году был назначен председателем Байкальского банка. С 2017 года занимал должность зампредседателя, директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу.

С назначением новых председателей территориальных банков поздравил Глава "Сбера" Герман Греф. "Поздравляю Евгения и Анатолия с назначениями! Уверен, что их опыт и знания позволят командам успешно реализовать все стратегические задачи", — приводит пресс-служба слова председателя правления кредитной организации.