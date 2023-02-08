МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Райффайзенбанк перестал проводить платежи в долларах за товары из категории "электроника" из-за ограничений со стороны банков-корреспондентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Райффайзенбанк прекратит принимать через банкоматы доллары и евро с февраля

"С 6 февраля 2023 года Райффайзенбанк не проводит платежи в долларах США за товары из категории "Электроника". Это связано с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих платежи в долларах США", — говорится в сообщении.

При этом платежи за товары в иных валютах осуществляются в обычном режиме, уточняет пресс-служба.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля 2022 года занимал 12-е место в российской банковской системе. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат насчитывает около 47 тысяч человек.