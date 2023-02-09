МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка за январь сократился на 0,9% из-за погашения ссуд несколькими крупными заемщиками, при этом розничный портфель вырос на 1%, говорится в сообщении банка. У вас три шанса. Инвестстратег рассказал, как выпутаться из долгов

"Розничный кредитный портфель составил 12,2 триллиона рублей, показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования, кредитных карт, остатки по которым прибавили более 3% за месяц. Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 триллиона рублей и снизился на 0,9% за месяц, что было вызвано погашением кредитов несколькими крупными заемщиками", — говорится в сообщении.

Выдачи розничных кредитов в январе превысили показатель аналогичного периода прошлого года и составили 415 миллиардов рублей, из которых более 170 миллиардов рублей составили ипотечные кредиты. В то же время корпоративным клиентам было выдано порядка 800 миллиардов рублей, добавили в банке.

Отмечается, что качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец января составила 2,2%.