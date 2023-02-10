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2023
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Банк России повысил прогноз роста ипотечного кредитования
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ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования по итогам текущего года до 12-16% с прежних 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также, по прогнозу... ПРАЙМ, 10.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования по итогам текущего года до 12-16% с прежних 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Также, по прогнозу регулятора, темпы роста ипотечного кредитования в 2024 году составят 10-15%, в 2025 году — также 10-15%.
ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования по итогам текущего года до 12-16% с прежних 10-15%, добавил регулятор.
Также, по прогнозу регулятора, темпы роста ипотечного кредитования в 2024 году составят 10-15%, в 2025 году — также 10-15%.