МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования по итогам текущего года до 12-16% с прежних 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Минстрой рассказал об ожидаемом приросте ипотечного портфеля

Также, по прогнозу регулятора, темпы роста ипотечного кредитования в 2024 году составят 10-15%, в 2025 году — также 10-15%.

ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования по итогам текущего года до 12-16% с прежних 10-15%, добавил регулятор.

Также, по прогнозу регулятора, темпы роста ипотечного кредитования в 2024 году составят 10-15%, в 2025 году — также 10-15%.