МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ до конца 2024 года разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения или качества кредитов военнослужащих и членов их семей на время действия кредитных каникул, следует из информационного письма ЦБ, опубликованного на сайте регулятора. Аналогичное право дано банкам и в отношении мобилизованных индивидуальных предпринимателей. Аналитики ЦБ выяснили, кто сильнее всего реагирует на новости о геополитике

"… при классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, возникших из условий кредитных договоров, заключенных с заемщиками до даты возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств и по 31 декабря 2023 года, уполномоченным органом управления (органом) КО по 31 января 2024 года может быть принято решение (общее решение) о неухудшении в течение льготного периода оценки финансового положения заемщиков КО, и (или) качества обслуживания долга, и (или) категории качества обеспечения, и (или) категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств….", — говорится в информационном письме ЦБ кредитным организациям.

Президент России Владимир Путин 7 октября 2022 года подписал закон, предоставляющий мобилизованным, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам, а 20 октября 2022 года — закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью, единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации.