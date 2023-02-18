МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американский банк JP Morgan намерен сотрудничать с Киевом только ради своей выгоды, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. Компания больше всего заинтересована в затягивании конфликта, поскольку получить прибыль банк сможет только с помощью поставок оружия. "Угрозы и обман". В Иране раскрыли, кому США объявили "экономическую войну"

Журналист напомнил, что конгломерат JP Morgan, так же, как и компания BlackRock до него, заключил соглашение с Украиной о сборе средств на восстановление.

"Очевидно, что американский бизнес может стать локомотивом, который в очередной раз подтолкнет глобальный экономический рост", — заявил в конце января украинский президент Владимир Зеленский, выступая в торговой палате в Бока-Ратоне. Он хвастался, что BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs и другие "стали частью украинского пути". Но только Зеленский забыл объяснить, что этот "украинский путь" на самом деле — путь повальной коррупции, пишет автор материала.

Девлин отметил, что JP Morgan и Зеленский подписали меморандум о взаимопонимании, и в этом документе указано, что этот банк будет помогать Украине в деле восстановления. "Стороны обсуждали возможности привлечения частного капитала на восстановление Украины и создание крупных инвестиционных проектов в сфере зеленой энергетики, информационных технологий и агротехники", указывается на президентском вебсайте.

На прошлой неделе руководители JP Morgan приезжали на Украину, где встретились с Зеленским, с министрами правительства и с другими украинскими официальными лицами, а также посетили несколько городов, чтобы оценить ущерб, причиненный экономике этой страны. После некоторых первоначальных оценок, руководство JP Morgan обсудило на встрече с Зеленским создание фонда для частного капитала в размере 20-30 миллиардов долларов, который будет участвовать в финансировании работ по восстановлению Украины, сообщил канал Fox Business. Во время встречи выдвигались и другие идеи, в частности, о создании банка под управлением гигантов с Уолл-стрит, который будет вкладывать инвестиции в важнейшие объекты инфраструктуры — мосты, дороги и нефтеперерабатывающие заводы.

JP Morgan может считать себя одним из главных финансовых советников Украины наряду с другими американскими компаниями, такими как BlackRock, которая подписала с украинским правительством меморандум о сборе средств на восстановление. Однако текущее положение JP Morgan на рынке свидетельствует о том, что этот финансовый гигант может неплохо нагреть руки на продолжении боевых действий. Так, инвестиционному подразделению JPMorgan принадлежат акции военного подрядчика Raytheon более чем на 2,5 миллиарда долларов, а также Northrop Grumman и General Dynamics на 1,3 миллиарда долларов.

К сожалению, нет ничего незаконного в том, что JP Morgan работает с украинскими властями и одновременно владеет большими пакетами акций американских военных подрядчиков, пишет автор статьи, скорее, это обвинительный приговор той системе стимулов, которая действует в экономике США, где во главе всего ставят деньги. В США предрекли "настоящий ад" на финансовых рынках

"JP Morgan, BlackRock и прочие финансовые гиганты извлекают огромную выгоду от затягивания военных действий, поскольку оборонные подрядчики продолжают поставки оружия и боевой техники на Украину и выплачивают соответствующие дивиденды своим инвесторам. В то же время, эти корпорации могут еще больше увеличить свои прибыли, вкладывая деньги в восстановление Украины, ведь эта работа будет только расширяться и приносить все больше доходов благодаря затягиванию конфликта", — объяснил Девлин.

"И пусть JP Morgan считает себя ангелом-инвестором Украины. Не исключено, что это ангел смерти", — подытожил журналист.

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