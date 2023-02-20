МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Народный банк Китая предложил некоторым коммерческим банкам замелить темпы кредитования, чтобы минимизировать риски, после того как объем новых банковских кредитов подскочил в январе до рекордного максимума. Об этом в понедельник сообщили три информированных источника. Центробанк Китая принял решение по основной ставке LPR

Народный банк Китая ранее в этом месяце направил неофициальные инструкции некоторым банкам, предлагая им выдавать кредиты адекватными темпами, сообщили источники в банковской среде.

Банкам предложили взять под контроль масштабы нового кредитования, чтобы избежать выдачи новых займов слишком быстрыми темпами, сказали источники.