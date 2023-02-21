МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Деньги российских банков следует использовать для наращивания кредитования экономики, а не для добровольного взноса в бюджет, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах послания президента Федеральному собранию. Силуанов рассказал о добровольных взносах в бюджет

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Министерство рассчитывает получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей. Планируется, что взнос будет добровольным и однократным.

"Надеюсь, что нет. Деньги банков идут в кредитование: чем больше у них ресурсов, тем больше возможностей", — ответил Аксаков на вопрос, коснется ли данная инициатива банков.

Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин также говорил о необходимости стимулировать банковское кредитование.