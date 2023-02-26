Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play
Приложение для бесконтактной оплаты "МТС Pay" пропало из магазинов AppStore и Google Play
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Приложение для сервиса бесконтактной оплаты "МТС Pay" пропало из магазинов AppStore и Google Play, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в магазинах перестало отображаться приложение МТС-банка для физических лиц.
В пятницу 24 февраля Вашингтон и Лондон объявили новые санкции против РФ, под которые попал в том числе МТС-банк. В кредитной организации заявили, что это не повлияет на ее работу.
"МТС Pay" — часть сервиса МТС-банка, позволяющего совершать бесконтактную оплату через NFC-наклейку на смартфоне. В приложении "МТС Pay" можно добавлять карты платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты, а также внешний NFC-модуль.
https://1prime.ru/banks/20230226/839910911.html
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