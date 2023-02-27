МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Количество выданных банковских кредитов на покупку потребительских товаров снизилось в России на 27% в прошлом году по сравнению с годом ранее и составило 12,53 миллиона, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Россиян предупредили об опасности незакрытого банковского счета

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 миллиона единиц, сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 году – 17,18 миллиона единиц). При этом по сравнению с "пандемийным" 2020 годом выдача потребкредитов в прошлом году снизилась менее существенно — на 14,3% (в 2020 году — 14,62 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (715,3 тысячи), Московской области (608,4 тысячи), Краснодарском крае (476,4 тысячи), Башкирии (461,7 тысячи единиц) и Санкт-Петербурге (439,7 тысячи).

Наибольшая динамика снижения выдачи потребкредитов среди 30 лидеров по этому показателю была отмечена в Самарской (-28,4%), Ставропольской (-28,2%), Волгоградской (-27,9%) областях, Приморском крае (-27,8%) и Нижегородской области (-27,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за год сократилось на 21,9% и 21,9% соответственно. Банкам рекомендовали прозрачнее сообщать условия доходности по счетам

Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году напоминает ситуацию "пандемийного" 2020 года, когда вслед за "весенним" падением, наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента кредитов, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в релизе.

Также общее охлаждение обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с низким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР). "Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки", — заключил он.