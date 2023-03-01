МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Перед тем как выбрать кредитный продукт, следует узнать свой кредитный рейтинг, рассказала руководитель направления онлайн-кредитования финансового маркетплейса "Сравни" Элла Боксер объяснила в беседе с RT. Раскрыты "подводные камни" досрочного погашения кредита

По ее словам, этот рейтинг влияет на вероятность одобрения и условия по кредиту, которые предложат банки. При расчете рейтинга учитывается то, как давно клиент пользуется кредитными продуктами, допускал ли просрочки, какую долю сейчас занимают платежи по кредитам в доходах — то есть долговая нагрузка.

Эксперт добавила, что для улучшения рейтинга можно оформить небольшой кредит или, например, купить товар в рассрочку и своевременно вносить по ним платежи.

"Если у вас есть кредитные карты, которыми вы не пользуетесь, закройте их. Так вы снизите кредитную нагрузку и повысите вероятность одобрения нового кредита. Помимо кредитной истории, есть еще несколько нюансов, которые стоит учесть при выборе кредита. Во-первых, посмотрите на дополнительные платежи — банки часто берут комиссию за услуги вроде смс-оповещений или обслуживания карты. При подписании договора от таких услуг можно отказаться", — сказала специалист.

Иногда низкая ставка по кредиту может означать обязательное оформление дебетовой карты или услуг юриста, предупредила Боксер.

"Во-вторых, проверьте условия по страхованию кредита или других дополнительных продуктов. Как правило, ставка по кредиту зависит от их наличия или отсутствия. При этом рекомендую не отказываться сразу, а внимательно ознакомиться с условиями. Такие услуги могут помочь в ситуациях, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита или со здоровьем", — отметила она.

Также следует обратить внимание и на дату платежа — обычно это день выдачи кредита.

"Сравните дату платежа и дату получения аванса/зарплаты. Если вам неудобно вносить платеж, то стоит обсудить с банком смену даты до подписания договора. В некоторых банках после выдачи кредита ее можно будет поменять только за деньги", — рассказала эксперт.

На всякий случай нужно проверить штраф, который банк берет за просрочку, порекомендовала она.

"Узнайте, можно ли оформить кредитные каникулы или отсрочить платеж. Эта информация как минимум поможет вам чувствовать себя увереннее. Стоит помнить, что просрочка больше трех месяцев приведёт к проблемам с оформлением кредитов в будущем", — объяснила эксперт.

По ее словам, одной из главных ошибок при оформлении кредита является неправильный расчет собственных сил.

"Перед тем, как брать кредит, посчитайте, точно ли вам хватает дохода для внесения ежемесячных платежей. Учитывайте не только процентную ставку, но и другие показатели, влияющие на размер платежа. Кроме того, рекомендую отложить сделку, если платеж превышает 40 процентов вашего дохода. Не торопитесь сразу подписывать полученный от банка договор. У вас есть пять дней на то, чтобы его изучить. В течение этого времени банк не может изменить предложенные условия. Поэтому лучше тщательно прочитать документ и выяснить все непонятные моменты", — подчеркнула эксперт.

После погашения кредита нужно обязательно запросить у банка подтверждение, что кредит закрыт, напомнила Боксер.

"Иногда встречаются ошибки и при погашении кредита в срок, например, он может числиться как открытый и влиять на кредитный рейтинг", — объяснила она.