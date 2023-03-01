МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг МТС-банка до уровня ruA со стабильным прогнозом, так как предполагается, что введенные против кредитной организации санкции не окажут сильного влияния на капитальную позицию банка и уровень рейтинга, говорится в пресс-релизе агентства. МТС-банк отразил 14 тысяч кибератак в 2022 году

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "МТС-Банк" до уровня ruА. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг ruA- со стабильным прогнозом", — сообщили в "Эксперте РА".

По мнению агентства, введенные в феврале 2023 года санкции США в отношении МТС-банка не окажут существенного влияния на капитальную позицию банка. "Сокращение чистых комиссионных доходов из-за введенных ограничений не приведет к такому снижению показателей рентабельности, которое было бы способно оказать значительное давление на уровень рейтинга", — отметили в "Эксперте РА".

Кроме того, кредитный рейтинг банка отражает приемлемое качество активов, адекватный уровень корпоративного управления, а вероятность предоставления экстраординарной финансовой поддержки со стороны материнской финансово-промышленной группы в случае необходимости оценивается агентством как высокая.

"МТС банк" — дочерний банк крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС, основной акционер которого АФК "Система" Владимира Евтушенкова. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля 2022 года "МТС банк" занимал 33-е место в российской банковской системе по величине активов. На прошлой неделе США и Великобритания ввели санкции против "МТС банка".