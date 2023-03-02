МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Корпоративные кредиты российских банков в 2023 году вырастут примерно на 10%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Юрлица в Крыму получили доступ к услугам Сбербанка

"С учетом нормализации ситуации в экономике и завершения процесса замещения внешнего финансирования, в этом году темп роста корпоративного кредитования мы ожидаем около 10%", — сказала она, выступая на встрече банкиров с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

Набиуллина напомнила, что по итогам 2022 года корпоративные кредиты выросли на 14% против 12% в 2021 году.