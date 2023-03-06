МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" по итогам текущего года может занять 60% российского рынка карточных платежей, сообщил РИА Новости директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов. Экс-"дочка" Сбербанка в Казахстане не будет работать с картами "Мир"

"В течение года на российском карточном рынке произойдет перераспределение доли трансакций в пользу карт национальной платежной системы "Мир". В результате по итогам 2023 года картой "Мир" может оплачиваться более 60% всех покупок. Это следствие не только прекращения работы в России международных платежных систем, но и активного развития функционала Национальной системы платежных карт (НСПК)", — считает эксперт.

К концу прошлого года доля платежей по картам международных платежных систем, несмотря на их уход с российского рынка еще в марте и последовавший за этим ажиотажный спрос на карты "Мир", составляла порядка 60%, отмечает эксперт. Однако, в 2023 году ситуация может кардинально поменяться и "Мир", учитывая динамичный тренд на увеличение объема безналичных операций, станет лидером карточного рынка, полагает Брикунов.

"Казалось бы, уход международных платежных систем должен был снизить конкуренцию и существенно ухудшить качество платежных сервисов для клиентов. Конкуренция, конечно, снизилась, но пока этот фактор критично не повлиял на развитие платежных инструментов. Обработка НСПК всех карточных операций внутри страны позволила избежать остановки проведения платежей и поддержать функционирование многих платежных инструментов", — рассуждает эксперт.

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК — оператор платежной системы "Мир".