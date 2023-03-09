ЕРЕВАН, 9 мар — ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с РФ о перераспределении доли России в Евразийском банке развития (ЕАБР), передает корреспондент РИА Новости. Глава Минфина Армении оценил сотрудничество с российскими коллегами

В январе совет ЕАБР одобрил перераспределение уставного капитала между участниками банка, в результате чего часть принадлежащего России пакета акций, составляющая 321 151 акцию в оплаченном уставном капитале банка, равномерно перераспределяется между остальными государствами-участниками. В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается до 44,7878% с 65,9761%.

"Одобрить предложение о заключении соглашения между правительствами Армении и Российской Федерации о купле-продаже доли РФ в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития". Поручить министру финансов Республики Армения организовать подписание международного договора", — говоритcя в постановлении, проект которого представил глава минфина Ваге Ованнисян.

В обоснованиях к проекту отмечается, что после приобретения 64 тысяч акций стоимостью 64 миллиона долларов доля Армении в капитале ЕАБР составит 4,22%.

По итогам перераспределения доли других государств-участников в оплаченном уставном капитале ЕАБР будут следующими: Казахстан – 37,2865%, Киргизия – 4,2291%, Белоруссия – 5,2121%, Таджикистан – 4,2555%.

ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.