МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российские банки в феврале выдали на 6% больше автокредитов, чем в январе, таким образом рынок транспорта в стране стабилизировался и вышел на траекторию роста, сообщила пресс-служба ВТБ. Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

"В целом российские банки выдали с начала года около 155 миллиардов рублей автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем", — сообщил банк.

"Показатели автокредитования демонстрируют, что рынок транспорта в России стабилизировался и вышел на траекторию роста. В феврале он еще не достиг значений 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях, но уже в марте мы увидим положительную динамику. Это позволит рынку нарастить объемы квартальных выдач год к году", — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В дальнейшем спрос на автокредиты будет стимулировать расширение поставок в Россию зарубежных автомобильных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома, в том числе ожидаемое возобновление выпуска флагманской модели Lada, добавил он.

По итогам двух месяцев года ВТБ выдал более 11 тысяч автокредитов на 13,4 миллиарда рублей. По числу сделок это на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года и сопоставимо с ним по объему.