ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом. СМИ: минфин Британии призвали вмешаться в ситуацию с SVB

"Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", — говорится в сообщении.

Байден также обсудил с Ньюсомом поддержку штата в ликвидации последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей, говорится в сообщении.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.