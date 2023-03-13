МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник утром ответит на вопросы о "банковском кризисе" в стране, сообщает пресс-пул Белого дома. Нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков

"Завтра утром", — сообщил президент на вопрос журналистов о том, собирается ли он "ответить на вопросы о банковском кризисе" в США.

Ранее министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.

Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье.

Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.