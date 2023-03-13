МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации. Платежная система "Мир" запустит переводы по картам для бизнеса

"ВТБ Казахстан с декабря прошлого года запустил цифровые карты платежной системы "Мир". Теперь клиенты банка в республике могут оформить ее физическую версию", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе отмечается, что пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам.

"Мы фиксируем стабильный спрос на карты "Мир" в Казахстане со стороны розничных клиентов, по ним регулярного совершаются транзакции. В основном пользователи расплачиваются с помощью карт в поездках в Россию, оплачивают ими образовательные и IT-сервисы. Также в наших банкоматах и кассах зафиксирован наибольший объем снятий по картам "Мир" иностранных банков на территории Казахстана", – отметил директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ Казахстан Станислав Козьяков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Согласно сообщению, ВТБ Казахстан обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками.

В пресс-релизе напоминается, что по карте "Мир" клиентам доступно получение переводов с карт этой платежной системы любых банков, которые уже внедрили такой функционал, онлайн-покупки, платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. За рубежом они могут совершать покупки в торговых точках и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт "Мир".