ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в своем выступлении постарается убедить страну в безопасности национальной банковской системы и сохранности накоплений граждан, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Байден ответит на вопросы о "банковском кризисе" в США

"Президент скажет американцам, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы, а их банковские депозиты будут там, когда понадобятся", — рассказал собеседник телеканала.

Отмечается, что Байден выступит перед страной в 16.00 по московскому времени.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.