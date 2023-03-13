МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Руководители обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank будут уволены, заверил американцев президент страны Джо Байден. Предсказавший кризис 2008 года инвестор ждет краха еще одной компании

"Руководство этих банков будет уволено", — сказал он, выступая перед США в понедельник.

Американский лидер также пообещал привлечь виновных в банкротстве к ответственности.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.