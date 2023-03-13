Байден заявил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за краха банков
Байден выразил уверенность, что налогоплательщики США не понесут потерь из-за банкротства банков
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Президент США Джозеф Байден в экстренном выступлении по проблемам банковской системы страны выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за обанкротившихся кредитных организаций.
"Важно, что налогоплательщики не понесут никаких потерь", — заявил он.
https://1prime.ru/banks/20230313/840050703.html
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