ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Президент США Джозеф Байден в экстренном выступлении по проблемам банковской системы страны выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за обанкротившихся кредитных организаций. Трамп-младший назвал истинную причину банкротства SVB

"Важно, что налогоплательщики не понесут никаких потерь", — заявил он.