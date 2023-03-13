ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден во время своего выступления, посвященной ситуации с закрытиемSilicon Valley Bank и Signature Bank, не смог заверить жителей страны в том, что эта ситуация не повлечет "цепной реакции".
В ходе пресс-конференции журналисты задали американскому лидеру вопрос, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет "цепная реакция".
Байден молча вышел из комнаты, закрыв за собой дверь.
Silicon Valley Bank в штате Калифорния закрылся 10 марта из-за обесценения активов на балансах многих финансовых институтов на фоне повышения ставки ФРС. Это стало первым крупным банкротством в США со времен кризиса 2008 года. Кроме того, власти Нью-Йорка закрыли Signature Bank из-за системных рисков.
https://1prime.ru/banks/20230313/840051365.html
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