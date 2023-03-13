ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден во время своего выступления, посвященной ситуации с закрытием Silicon Valley Bank и Signature Bank, не смог заверить жителей страны в том, что эта ситуация не повлечет "цепной реакции". США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

В ходе пресс-конференции журналисты задали американскому лидеру вопрос, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет "цепная реакция".



Байден молча вышел из комнаты, закрыв за собой дверь.

Silicon Valley Bank в штате Калифорния закрылся 10 марта из-за обесценения активов на балансах многих финансовых институтов на фоне повышения ставки ФРС. Это стало первым крупным банкротством в США со времен кризиса 2008 года. Кроме того, власти Нью-Йорка закрыли Signature Bank из-за системных рисков.