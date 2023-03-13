МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Инвесторы, вложившие средства в обанкротившиеся банки, потеряют деньги, но они сознательно шли на такой риск, заявил президент США Джо Байден. Байден заявил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за краха банков

В понедельник глава Соединенных Штатов сделал заявление по проблемам в американской банковской сфере, трансляцию вел Белый дом.

"Инвесторы банков не будут защищены, они осознанно шли на риск", — сказал Байден.

В случае, когда риск не оправдывается, инвестор теряет деньги, подчеркнул президент и добавил, что в этом заключается суть капитализма.

10 марта калифорнийские регуляторы закрыли Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен кризиса 2008 года. 8 марта закрылся крипто-ориентированный банк Silvergate, а 12 марта — аналогичный Signature Bank в Нью-Йорке.