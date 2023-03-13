ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы. Байден не стал отвечать на вопрос о цепной реакции после краха двух банков

"Во время администрации Обамы-Байдена мы внедрили жесткие требования к банкам, таким как Silicon Valley Bank и Signature Bank… чтобы кризис, который мы видели в 2008 году, снова не повторился. К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований", — сказал Байден в ходе выступления о проблемах банковской системы США.

Он добавил, что будет просить конгресс и банковские регуляторы усилить требования к кредитным организациям, чтобы снизить вероятность новых банкротств.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.