МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гармендия Пенья надеется, что российские туристы смогут расплачиваться картой "Мир" на острове уже летом. На Кубе начали принимать карты российской системы "Мир"

"Мы давно работаем вместе с РФ, чтобы внедрить карту "Мир" в наших совместных платежах. Мы понимаем, что для российских туристов это будет очень большой плюс. Были определенные трудности в системном обеспечении работы этой системы. Но я думаю, что они скоро будут преодолены. Вот-вот скоро пойдет процесс, чтобы была возможность расплачиваться. Я думаю, что этим летом. Я надеюсь, что это можно будет осуществить", — сказал он журналистам.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что банкоматы в кубинской столице Гаване начали принимать карты российской платежной системы "Мир".

Посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщал в интервью РИА Новости 3 марта, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению.

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.