МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Кредиторы обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) объединились между собой с целью получения прибыли после краха финансовой организации и на фоне возможной подачи SVB заявления о банкротстве, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. СМИ раскрыли, кто значится среди клиентов банка SVB

По данным издания, в группу инвесторов банка входят дочерние SVB инвестиционные компании Centerbridge Partners LP и Pacific Investment Management Co, а также институциональная компания по управлению альтернативными инвестициями Davidson Kempner Capital Management LP.

Согласно сообщению источников газеты, на прошлой неделе в выходные инвесторы "купили облигации материнской финансовой группы SVB". Издание отмечает, что в настоящее время упомянутая группа финансовых организаций владеет значительной частью облигаций SVB Financial номинальной стоимостью 3,4 миллиарда долларов.

Газета подчеркивает, что кредиторы хотят, чтобы SVB подал заявление о банкротстве, "а затем выставил на аукцион свои небанковские предприятия в рамках процесса продажи под надзором суда".

"Если активы SVB Financial получат достаточно высокую оценку на любом таком аукционе, группа держателей облигаций может получить прибыль. Когда активы компании продаются в результате банкротства, вырученные средства часто поступают к ее кредиторам", — поясняет издание.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США.