МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ставки по потребительским кредитам в России с апреля могут немного повыситься на фоне ожиданий о том, что привлечение денежных средств для банков продолжит дорожать, говорится в прогнозе "Почта банка", который есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты ожидают активизации потребкредитования в России

"По прогнозам аналитиков "Почта банка", с апреля ставки по потребительским кредитам на рынке могут немного вырасти на фоне ожидания дальнейшего удорожания привлечения денежных средств банками", — говорится в сообщении.

Стоимость денег для банков на рынке увеличилась с октября прошлого года, но это пока не нашло отражения в росте ставок по кредитам, пояснили эксперты. И сейчас на фоне увеличения регулятором предельных значений полной стоимости кредита на второй квартал можно ожидать, что некоторые банки пересмотрят ставки по кредитам, добавили в "Почта банке".

"Например, установленное Банком России на второй квартал текущего года предельное значение полной стоимости кредита до 300 тысяч рублей на срок свыше 1 года почти на 2% превышает аналогичный показатель первого квартала. В связи с этим можно ожидать роста ставок по таким кредитам на рынке", — заключили в банке.

По последним данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам сроком от одного года в российских банках в январе составляла 14,33%.