АСТАНА, 16 мар — ПРАЙМ. Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг приняли закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о перераспределении доли РФ в Евразийском банке развития (ЕАБР), передает корреспондент РИА Новости. Армения одобрила соглашение с Россией о доле капитала в ЕАБР

В январе совет ЕАБР одобрил перераспределение уставного капитала между участниками банка, в результате чего часть принадлежащего России пакета акций, составляющая 321 151 акцию в оплаченном уставном капитале банка, равномерно перераспределяется между остальными государствами-участниками. В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается до 44,7878% с 65,9761%.

"В соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и России, часть доли РФ, подлежащая продаже Республике Казахстан, составляет 65 151 акцию Евразийского банка развития номинальной стоимостью 65, 151 миллиона долларов США", — говорится в заключении комитета по финансам и бюджету сената.

Реализация соглашения "потребует выделения средств из республиканского бюджета на 2024 — 2027 годы в общей сумме 29 969 460 000 тенге (эквивалентно 65 151 000 долларов США)". Республиканская бюджетная комиссия поддержала указанные расходы в полном объеме. ЕАБР ожидает сокращение ВВП Белоруссии в первом квартале

В соответствии с соглашением доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится на 4,3 % — с 32,99% до 37,29%.

"Снижение доли РФ в целом… позволит сделать акционерную структуру ЕАБР симметричной и нивелировать риски его проектной деятельности. Республике Казахстан будет обеспечен доступ к фондированию, возобновлены своп линии, закрытые для ЕАБР со стороны инвестиционных банков, сохранены рейтинги и текущие ставки кредитования", — отметили в профильном комитете.

По итогам перераспределения доли других государств-участников в оплаченном уставном капитале ЕАБР будут следующими: Армения – 4,2291%, Киргизия – 4,2291%, Белоруссия – 5,2121%, Таджикистан – 4,2555%.

ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.

Закон направляется на подпись главе государства.