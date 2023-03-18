ВАШИНГТОН, 18 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден считает, что банковского кризиса в стране не будет.

"Да", — ответил Байден на вопрос журналистов, успокоилась ли ситуация с банками в стране, американского лидера цитирует пул Белого дома.

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

Экономисты в статье для Social Science Research Network указали, что под угрозой в США находятся еще 186 банков: если незастрахованные вкладчики начнут закрывать счета, застрахованные вкладчики столкнуться с обесцениванием, и придется вмешиваться властям.