МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российские банки в 2022 году нарастили портфель кредитов для субъектов МСП на рекордные 30% — до 9,6 триллиона рублей, однако в 2023 году повторение таких темпов роста маловероятно, поскольку на горизонте 12 месяцев есть серьезные риски, способные привести к замедлению кредитования, говорится в исследовании АКРА. Минэкономразвития и Корпорация МСП поддержат бизнес в новых регионах

"Несмотря на проблемы, существующие в российской экономике, сегмент МСП в 2022 году показал рекордный рост кредитного портфеля, который увеличился на 2,2 трлн руб. (примерно на 30% год к году)… Повторение рекордных темпов роста кредитования МСП в 2023 году маловероятно. Операционная среда остается неблагоприятной для наращивания инвестиционного кредитования", — считают аналитики агентства.

Рекордный рост прошлого года был обеспечен продолжением активизации новых выдач на 7,5% по сравнению с 2021 годом — их объем превысил 11 триллионов рублей. При этом, показатели 2022 года по кредитованию МСП превосходят динамику кредитования других нефинансовых компаний. Также в прошлом году активность заемщиков в МСП превзошла совокупную активность кредитования юрлиц, отметили аналитики.

Оценивая перспективы развития кредитования сектора в 2023 году, аналитики АКРА обращают внимание на то, что "на горизонте 12 месяцев… существуют серьезные риски, способные привести к замедлению темпов роста кредитования МСП". Один из рисков — насыщение спроса на кредиты. Об этом может говорить падение динамики выдач: во втором полугодии 2022 года она превышала показатели годовой давности, а уже в декабре снизилась и составила лишь 1,4% год к году. АКРА ожидает продолжения такой тенденции и в 2023 году.

Также среди факторов, которые замедлят рост кредитования МСП в 2023 году, аналитики называют маленькую вероятность значительного роста экономической активности и ее восстановления до уровня 2021 года. Кроме того, для представителей МСП в целом характерен относительно низкий спрос на заемное финансирование. Еще важна и стоимость заемных ресурсов, но при текущей политике ЦБ устойчивое снижение ставок маловероятно, ведь высокие ставки связаны с повышенными инфляционными ожиданиями, а они также ограничивают инвестиционную активность субъектов сектора.

Кроме того, сдерживать рост кредитования сектора в этом году может сохранение ограниченной деловой активности в отдельных отраслях экономики. Например, замедление роста строительства жилья скорее всего приведет к снижению спроса на инвестиционные кредиты и в целом кредитование в этой области. А оно формирует до 50% портфеля кредитов МСП. Неоднозначными, в условиях санкций и ухода ряда поставщиков из РФ, остаются и перспективы инвестиционного кредитования, направленного на приобретение новой техники и оборудования.

"С учетом перечисленных факторов АКРА ожидает достаточно существенного снижения темпов роста кредитного портфеля МСП… АКРА прогнозирует, что при прочих равных условиях, в зависимости от изменения операционной среды, рост кредитного портфеля может составить от 10 до 15%", — заключили в АКРА.