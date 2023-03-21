ЦБ зафиксировал рост корпоративного кредитования в феврале
ЦБ зафиксировал рост корпоративного кредитования в феврале на 1,5 процента
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России в феврале после небольшого январского снижения выросло на 1,5%, розничное увеличилось на 1%, следует из материалов Банка России.
"Корпоративный кредитный портфель довольно существенно вырос (+877 миллиардов рублей, или +1,5%) после небольшого снижения в январе (-0,2%). Основной прирост обеспечили кредиты на финансирование текущей деятельности компаниям из транспортной (преимущественно железнодорожной) и нефтегазовой отраслей" – говорится в сообщении.
Розничный кредитный портфель в феврале показал рост в 1% против 0,5% в январе, следует из материалов ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20230321/840149027.html
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