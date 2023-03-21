МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России в феврале после небольшого январского снижения выросло на 1,5%, розничное увеличилось на 1%, следует из материалов Банка России. Эксперты спрогнозировали снижение объема кредитования МСП в 2023 году

"Корпоративный кредитный портфель довольно существенно вырос (+877 миллиардов рублей, или +1,5%) после небольшого снижения в январе (-0,2%). Основной прирост обеспечили кредиты на финансирование текущей деятельности компаниям из транспортной (преимущественно железнодорожной) и нефтегазовой отраслей" – говорится в сообщении.

Розничный кредитный портфель в феврале показал рост в 1% против 0,5% в январе, следует из материалов ЦБ.