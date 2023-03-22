МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американский Silicon Valley Bank (SVB) увеличил выдачу кредитов связанным с банком лицам более чем в три раза в последнем квартале прошлого года, выдав 219 миллионов долларов, при этом суммы выросли, когда стало известно о проблемах банка, сообщает агентство Bloomberg. США обсуждают меры по спасению еще одного банка, пишут СМИ

"Кредиты, выданные должностным лицам, директорам и основным акционерам, а также связанным с ними лицам, выросли более чем втрое к третьему кварталу прошлого года и составили 219 миллионов долларов за последние три месяца 2022 года", — пишет агентство со ссылкой на государственные данные.

Отмечается также, что эта сумма стала рекордной для кредитов инсайдерам в долларах за последние по крайней мере два десятилетия. При этом в отчетах не раскрываются ни получатели кредитов, ни их цели, также не было обвинений в правонарушениях, связанных с выдачей таких кредитов, уточняет агентство.

В то же время выданные руководителям и другим высокопоставленным лицам кредиты выросли, когда стало известно о проблемах банка, пишет агентство.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.