МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Объем потенциальной проблемной задолженности, не отраженной в отчетности, может составлять около 6% капитала российского банковского сектора, говорится в материалах кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА". Совфед одобрил увеличение объема казначейских кредитов регионам

"Объем потенциально проблемных кредитов, по оценкам агентства, составил 700 миллиардов рублей, или 6% капитала всего банковского сектора на 1 января 2023 года", — отмечается в материалах.

Наблюдаемые в первой половине прошлого года шоки в экономике привели к необходимости реструктуризации части ссудной задолженности, говорят аналитики. Особенностью текущей ситуации в отличие от пандемии 2020 года явилось то, что возможностью изменений первоначальных условий кредитных договоров активнее пользовались именно крупные компании.

Опыт пандемии, по оценке "Эксперт РА", показал, что большая часть реструктурированных кредитов не переходит в проблемную задолженность, а во многом имеет технический характер. Тем не менее, считают в агентстве, о потенциале роста проблемной задолженности может свидетельствовать разница между созданными резервами по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Резервы по МСФО не учитывают регуляторных послаблений в отличие от показателя по РСБУ и, как следствие, отражают более объективную ситуацию с реальными проблемами заемщиков.

"К концу 2023 года доля просроченной задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса может впервые опуститься ниже соответствующего показателя по крупному бизнесу", — также предположили аналитики.