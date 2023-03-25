ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что понимает опасения касательно ситуации в банковском секторе страны, но не видит признаков готовящегося "взрыва" в этом секторе. В ФРС США отметили важность быстрой реакции на стресс в банковском секторе

"На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что "взорвало" бы этот сектор. Однако, я понимаю, что существуют опасения по данному поводу. Банки среднего сегмента должны быть в состоянии пережить это, и я думаю, что им удастся это сделать", — сказал Байден в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate,

Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.