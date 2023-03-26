МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Если допущена просрочка кредита, то лучше сразу сообщить в банк о своей проблеме и рассказать, когда планируется внести очередной платеж, рассказал RT эксперт финансовой платформы "Сравни" Максим Глазков. Россиян предостерегли от главной ошибки с деньгами

"Если вы не знаете, когда сможете внести очередную сумму, то можно запросить у банка кредитные каникулы. Их могут дать сроком до шести месяцев. Но для этого нужны основания. Например, сокращение дохода как минимум на 30 процентов", — отметил он.

Если платеж просрочен на несколько дней, то это некритично, объяснил эксперт.

"Многие банки не обращают на это внимания, поскольку считают это технической задержкой — например, из-за перевода денег или из-за задержки зарплаты. Проблемы могут возникнуть, если не вносить очередной платеж больше 30 дней. Это будет отражено в кредитной истории и снизит шанс на получение кредита в будущем", — объяснил он.

По словам Глазкова, не следует пренебрегать терпением банков и постоянно задерживать выплату на несколько дней, поскольку это также может привести к сложностям при оформлении следующего займа.

По мнению эксперта, всё зависит от условий договора человека с банком. В большинстве случаев предусмотрен штраф даже за задержку платежа на один день.

"Если денег не будет несколько месяцев и заемщик не договорится с банком об оптимальных сроках возврата денег, то банк может обратиться в суд с требованием возврата накопившегося долга со штрафами. Заемщику могут запретить выезд за границу. А если и после решения суда не будет денег, то к нему домой могут прийти судебные приставы, чтобы описать имущество и продать его для погашения долга", — предупредил эксперт.