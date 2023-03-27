МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США. В Китае предупредили о последствиях банкротства Silicon Valley Bank

"Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) заключила соглашение о покупке и принятии всех депозитов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank, National Association банком First-Citizens Bank & Trust Company", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Silicon Valley Bridge Bank был создан FDIC ранее в марте в качестве получателя активов Silicon Valley Bank. Отмечается, что в понедельник, 27 марта, 17 бывших филиалов Silicon Valley Bridge Bank откроются как подразделения First-Citizens Bank & Trust Company.

FDIC и First-Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам Silicon Valley Bank. Такое соглашение, как ожидается, минимизирует перебои в работе с клиентами-заемщиками. В Турции объяснили, почему банковский кризис — это зараза

По данным FDIC, по состоянию на 10 марта Silicon Valley Bridge Bank владел активами примерно на 167 миллиардов долларов, а объем депозитов в банке составлял 119 миллиардов долларов.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.

Помимо этого, в марте власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.