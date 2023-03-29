МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Перспективы дальнейшего распространения в Латинской Америке платежной системы "Мир", несмотря на ее недавний запуск на Кубе, невелики в силу небольшого потенциального спроса, заявил РИА Новости заместитель директора Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский. Москва и Каракас ведут работу по подключению Венесуэлы к системе "Мир"

Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. В настоящий момент с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается.

"В отношении других стран Латинской Америки — здесь я бы не считал, что перспективы большие в силу географии, особенно сейчас, при ограничении перелётов… Туристов у нас в Латинской Америке мало и, опять же, в силу географии я не думаю, что даже при дальнейшем расширении отношений их будет сильно больше, по крайней мере до такой степени, как в Египте, Турции, Эмиратах, той же Кубе. Всё-таки в тех странах потенциал для распространения системы "Мир" меньше", — сказал Дробышевский.

По словам эксперта, экономическую оправданность внедрения системы "Мир" в других странах региона определяют масштабы спроса, поэтому даже при отсутствии политических ограничений со стороны государств-партнеров оно может быть бессмысленным.

"С точки зрения передачи финансовой информации или технических моментов я не вижу ограничений вообще никаких. Будут туристы – будет спрос, значит, экономически это выгодно и будет внедряться. Если нет туристов, даже при отсутствии политических ограничений всё равно особого смысла нет", — пояснил Дробышевский.

Вместе с тем эксперт отметил, что карты российской платежной системы "Мир" будут востребованы в туристических зонах Кубы.

Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. В настоящий момент с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается.

"Куба, по крайне мере её курортные регионы, — достаточно популярное место для российских туристов, и если туристы, находясь там, будут иметь возможность пользоваться привычной российской карточкой, конечно, это им удобно. Поэтому, думаю, что все местные продавцы, компании тоже будут внедрять такую возможность", — сказал РИА Новости Дробышевский.

По его словам, внедрения карт "Мир" можно ожидать в тех странах, которые сейчас открыты для российских туристов — потенциал для ее использования есть в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Индонезии и странах СНГ, однако это во многом политический вопрос.

Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее сообщал в интервью РИА Новости, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Корреспондент РИА Новости сообщил 14 марта, что банкоматы в кубинской столице начали принимать карты "Мир".

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, на Кубе, в Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.