МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в США еще не завершился, но Белый дом сделал все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль, передает агентство Reuters. Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB перешли к First-Citizens Bank

В частности, американский лидер, говоря о ситуации в банковском секторе, отметил: "Нет, это еще не конец. Мы очень внимательно наблюдаем. Мы сделали то, что должны были сделать на исполнительном уровне".

Вместе с тем хозяин Белого дома выразил уверенность, что в скорейшем времени положение в банковской сфере страны стабилизируется.