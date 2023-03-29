Байден заявил, что банковский кризис в США еще не завершился
Байден: банковский кризис в США еще не завершился, но ситуация должна стабилизироваться
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в США еще не завершился, но Белый дом сделал все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль, передает агентство Reuters.
В частности, американский лидер, говоря о ситуации в банковском секторе, отметил: "Нет, это еще не конец. Мы очень внимательно наблюдаем. Мы сделали то, что должны были сделать на исполнительном уровне".
Вместе с тем хозяин Белого дома выразил уверенность, что в скорейшем времени положение в банковской сфере страны стабилизируется.
https://1prime.ru/banks/20230329/840224097.html
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