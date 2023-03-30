ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал американские регуляторы отменить меры надзора за крупными банками, введенными его предшественником Дональдом Трампом, следует из заявления Белого дома.
"Президент верит, что ослабленные инструменты защиты банков, которые должны были быть продиктованы здравым смыслом, и надзор времен администрации Трампа по отношению к крупным американским банкам, должны быть обращены вспять с целью укрепления банковской системы", — сказано в релизе.
Отмечается, что данная мера вернет требования к финансовым организациям времен Барака Обамы для снижения риска наступления кризиса.
Подчеркивается, что слабые инструменты контроля привели к краху Silicon Valley Bank и Signature Bank. В этой связи Байден предложил повысить требования к ликвидности и капиталу банков с активами до 250 миллиардов долларов, ввести стресс-тесты и обязательный план выхода из кризиса, усилить контроль со стороны властей.
https://1prime.ru/banks/20230330/840247768.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.