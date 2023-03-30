ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал американские регуляторы отменить меры надзора за крупными банками, введенными его предшественником Дональдом Трампом, следует из заявления Белого дома. Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США

"Президент верит, что ослабленные инструменты защиты банков, которые должны были быть продиктованы здравым смыслом, и надзор времен администрации Трампа по отношению к крупным американским банкам, должны быть обращены вспять с целью укрепления банковской системы", — сказано в релизе.

Отмечается, что данная мера вернет требования к финансовым организациям времен Барака Обамы для снижения риска наступления кризиса.

Подчеркивается, что слабые инструменты контроля привели к краху Silicon Valley Bank и Signature Bank. В этой связи Байден предложил повысить требования к ликвидности и капиталу банков с активами до 250 миллиардов долларов, ввести стресс-тесты и обязательный план выхода из кризиса, усилить контроль со стороны властей.