МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Доля заемщиков с двумя и более кредитами в 2022 году впервые превысила половину, в основном это произошло за счет роста числа банковских клиентов с пятью ссудами, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро". Юрист объяснил, вправе ли работодатель запрашивать кредитную историю

Согласно данным компании, по итогам декабря доля заемщиков с одним кредитом опустилась до 49,7%, при этом еще год назад 52,3% заемщиков имели лишь один кредит, а в 2020 году — 55%.

При этом после двух лет стабильности снизилась и доля россиян только с двумя кредитами: если в конце 2020 и 2021 годов она составляла 24,3%, то в 2022 году уменьшилась до 23,9%.

Такое снижение, в первую очередь, произошло за счет роста доли россиян с пятью и более ссудами — за год она выросла на 1,8 процентного пункта — до рекордных 7,1%.

Также значительное увеличение наблюдалось среди граждан с четырьмя кредитами — на 0,7 процентного пункта, до 6,7%. Доля клиентов с тремя ссудами за год выросла меньше всего — до 12,6% с 12,1% годом ранее.