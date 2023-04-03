МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в феврале подскочил на 8,6% в годовом выражении и достиг рекордных 92,03 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Центробанк назвал количество должников среди россиян

"Средний лимит по кредитным картам увеличился на 8,6% к февралю 2022 года и в среднем по итогам февраля 2023 года составил рекордные 92,03 тысячи рублей", — сказано в исследовании.

По данным компании, в последний месяц зимы было выдано 1,4 миллиона кредитных карт, что на 9,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Одновременно сумма выдач в годовом выражении уменьшилась на 1,9% — до 129,4 миллиарда рублей.

В результате портфель кредитных карт по итогам февраля 2023 года достиг 1,8 триллиона рублей, что на 36,6% больше показателя на конец февраля прошлого года.

Согласно данным компании, кредитные карты пользовались наибольшим спросом в Москве, где лимит по выданным за февраль картам составил 10,7 миллиарда рублей, Московской области (6,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (4,5 миллиарда рублей), Краснодарском крае (3,5 миллиарда рублей) и Тюменской области (3,3 миллиарда рублей).

Одновременно в феврале фиксировалось улучшение уровня "плохой" просроченной задолженности по кредитным картам: за год показатель снизился на 0,51 процентного пункта и составил 5,57%.