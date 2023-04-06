МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России расширил перечень услуг, которые банки могут предоставлять через мобильные офисы, включив туда в том числе кредитование и переводы без открытия счета. Соответствующие изменения вступят в силу с октября, говорится в сообщении регулятора. Стало известно, когда россияне смогут открыть счет в банке по видеосвязи

"Регулятор упрощает порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций и меняет наименование подразделения на "мобильный офис". При этом расширяется перечень банковских операций, которые вправе осуществлять мобильный офис. Соответствующее указание Банка России вступает в силу с 1 октября 2023 года", — пишет ЦБ.

Мобильный офис сможет дополнительно проводить операции по кредитованию граждан, переводы по их счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме, предоставлять услуги инкассации компаниям.

Также кредитная организация будет самостоятельно определять количество сотрудников мобильного офиса. Ранее регулятор требовал, чтобы в таком офисе работали не менее двух человек.

ЦБ подчеркивает, что изменения учитывают предложения участников финрынка, в том числе высказанные в рамках "регуляторной гильотины". Они расширяют возможности кредитных организаций по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций.